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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ТПП предложил Мишустину включить наружную рекламу в перечень пострадавших отраслей

Сергей Катырин сообщил, что сейчас в отрасли наружной рекламы и связанных с ней смежных предприятиях заняты десятки тысяч человек

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением включить отрасль наружной рекламы в перечень наиболее пострадавших отраслей в условиях пандемии коронавируса из-за падения этого рынка в связи с отсутствием заказов. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Включить наружную рекламу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса и требующих мер государственной поддержки", - говорится в документе. Там же уточняется, что эта мера предлагается на федеральном уровне.

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Кроме того, на региональном уровне глава палаты просит "освободить операторов от оплаты за право размещения рекламных конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от шести до 12 месяцев с 1 апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и эпидемиологической ситуации в стране", а также "продлить на период действия форс-мажорных обстоятельств, вызванных эпидемией коронавируса, срок действия всех договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на государственных и муниципальных землях".

"Уверен, что реализация подобных мер позволит сохранить максимальное количество предприятий, действующих в сфере наружной рекламы, и созданных ими рабочих мест", - написал Катырин.

Падение рынка

Совокупный доход большинства операторов наружной рекламы, включая представителей малого и среднего предпринимательства, за 2019 год составил более 90 млрд рублей, отмечается в письме. Однако, как следует из документа, сложившаяся в настоящее время ситуация "создает серьезную угрозу для существования всей отрасли в целом, напрямую зависящей от благополучия своих рекламодателей - около 10 тыс. клиентов, бизнес которых одномоментно лишился практически всех потребителей". Отрасли, в которых действуют рекламодатели, охватывают такие секторы экономики как авиасообщение, туризм, строительство, культура и массовые развлечения, спорт, ретейл, отели, рестораны, производство товаров и предоставления услуг и так далее, уточняется в письме.

"В связи с массовыми отказами от рекламы из-за самоизоляции населения на текущий момент эксперты прогнозируют падение рынка наружной рекламы в России в 2020 году от 70% и более, а в зависимости от сегментов рекламодателей поотдельным регионам падение будет достигать не менее 90%. По данным независимых исследовательских компаний, режим самоизоляции населения в марте 2020 года уже привел к потере аудитории на 15%, а в целом по апрелю и маю 2020 года ожидается ежемесячное падение на 40 и более процентов от объема марта", - сообщил в письме Катырин.

С момента самоизоляции и до конца осени 2020 года отсутствие клиентского спроса на размещение наружной рекламы "дойдет до критического масштаба", считает он. При этом отрасль наружной рекламы не попала в список особо пострадавших отраслей, к тому же ни одно предприятие отрасли не включено в перечень стратегически значимых предприятий, хотя наружная реклама выполняет важную задачу по информированию населения о социально значимых проектах.

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"Именно рекламные конструкции являются одним из эффективных инструментов для донесения информации ввиду ее распространенности и доступности неограниченному кругу лиц. В настоящее время наружная реклама освещает такие значимые события как празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, общероссийский день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Операторы наружной рекламы размещают в том числе и антикризисные программы, в частности, о мерах, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции", - отмечает глава ТПП.

По его данным, сейчас в отрасли наружной рекламы и связанных с ней смежных предприятиях, которые занимаются разработкой дизайна, печатью изображений, производством и техническим обслуживанием рекламных конструкций, работают десятки тысяч человек.

Пострадавшие отрасли и меры поддержки

Ранее правительство РФ утвердило перечень из девяти пострадавших отраслей: авиа- и автоперевозки, культура и организация досуга, спорт и физкультурно-оздоровительная отрасль, гостиничный бизнес, общепит, туристическая отрасль, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочная сфера, бытовые услуги. Позже список был дополнен разделом здравоохранения, куда были включены стоматологические клиники, а в раздел культуры были внесены кинотеатры.

Кабмин 18 апреля вновь расширил этот перечень: наиболее пострадавшими также была признана розничная торговля непродовольственными товарами, а в раздел культуры добавились музеи и зоопарки.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
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