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Аналитики зафиксировали рост числа работающих компаний МСБ в России

Одним из лидеров по приросту за третью нерабочую неделю стал сегмент ателье

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Доля работающих торговых точек малого и среднего бизнеса в России на третьей неделе самоизоляции (с 13 по 19 апреля) выросла на 3,4 п. п. по сравнению с предыдущей неделей и составила 47,8%. Такие данные приводит в своем исследовании IT-компания "Эвотор" (есть в распоряжении ТАСС).

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"На третьей неделе самоизоляции доля работающих малых и средних предприятий составила 47,8% от показателей начала марта, что на 3,4 п. п. выше, чем на второй нерабочей неделе. На неделе с 6 по 12 апреля доля открытых точек была ниже 44,4%. Выручка предприятий МСБ на третьей нерабочей неделе достигла 51% относительно показателей начала марта. Для сравнения, на неделе 6-12 апреля выручка малого и среднего бизнеса составляла 44,3% от мартовской", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что наиболее активно малый бизнес возобновлял работу в Амурской, Оренбургской, Свердловской и Кемеровской областях, Забайкальском крае и в Республике Алтай. В то же время в Москве число работающих предприятий продолжает сокращаться.

"Несмотря на послабления ограничительных мер, введенные во многих регионах, в стране по-прежнему не работает больше половины малых и средний предприятий, а общая выручка едва превысила 50% от докризисной. Наиболее критическая ситуация в Москве, где доля работающих торговых точек составляет уже менее четверти и продолжает сокращаться. Покупательский спрос упал, так что даже в работающих сегментах большинство предприятий работает в убыток", - отмечает генеральный директор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.

В Москве действуют наиболее жесткие ограничения работы торговых точек, поэтому доля работающих предприятий МСБ продолжает сокращаться, отмечают аналитики. По данным "Эвотора", на неделе с 13 по 19 апреля в столице работало 24,7% точек от показателей начала марта, в то время как на второй неделе - 26,9%.

Согласно исследованию, в Санкт-Петербурге число работающих МСБ на третьей неделе самоизоляции выросло всего на 1,7 п. п., до 35,9% от мартовских показателей.

Показатели по стране

В целом по стране в два раза выросло количество работающих салонов красоты - с 8,9% до 19,4%, по сравнению с началом марта. При этом выручка этого сегмента выросла незначительно - с 14,1% до 18,5% от показателей начала марта, подсчитали аналитики.

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"Это связано с тем, что хотя в ряде регионов салонам разрешили работать, покупательский спрос невысок, а список услуг ограничен в связи с карантинными мероприятиями", - отмечается в исследовании.

Одним из лидеров по приросту за третью нерабочую неделю стал сегмент ателье. По рекомендации Минпромторга РФ ателье во многих регионах начали шить маски и открылись как точки продаж. Доля открытых ателье увеличилась с 15,1% на второй неделе до 23,4% на третьей нерабочей неделе. Выручка этого сегмента выросла с 18,7% на второй нерабочей неделе от показателей начала марта до 34,2% на третьей.

Также увеличилась доля работающих точек по ремонту бытовой техники - с 35,1% до 45,2%, оптик - с 30,8% до 38,3%, химчисток - с 38,7% до 45,3%. Выросла выручка у организаций ЖКХ - с 85,4% до 116,8%, магазинов инструментов - с 50,0% до 76,6%, пекарен - с 53,1% до 77,7%.

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