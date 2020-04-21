Аналитики зафиксировали рост числа работающих компаний МСБ в России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Доля работающих торговых точек малого и среднего бизнеса в России на третьей неделе самоизоляции (с 13 по 19 апреля) выросла на 3,4 п. п. по сравнению с предыдущей неделей и составила 47,8%. Такие данные приводит в своем исследовании IT-компания "Эвотор" (есть в распоряжении ТАСС).

"На третьей неделе самоизоляции доля работающих малых и средних предприятий составила 47,8% от показателей начала марта, что на 3,4 п. п. выше, чем на второй нерабочей неделе. На неделе с 6 по 12 апреля доля открытых точек была ниже 44,4%. Выручка предприятий МСБ на третьей нерабочей неделе достигла 51% относительно показателей начала марта. Для сравнения, на неделе 6-12 апреля выручка малого и среднего бизнеса составляла 44,3% от мартовской", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что наиболее активно малый бизнес возобновлял работу в Амурской, Оренбургской, Свердловской и Кемеровской областях, Забайкальском крае и в Республике Алтай. В то же время в Москве число работающих предприятий продолжает сокращаться.

"Несмотря на послабления ограничительных мер, введенные во многих регионах, в стране по-прежнему не работает больше половины малых и средний предприятий, а общая выручка едва превысила 50% от докризисной. Наиболее критическая ситуация в Москве, где доля работающих торговых точек составляет уже менее четверти и продолжает сокращаться. Покупательский спрос упал, так что даже в работающих сегментах большинство предприятий работает в убыток", - отмечает генеральный директор IT-компании "Эвотор" Андрей Романенко.

В Москве действуют наиболее жесткие ограничения работы торговых точек, поэтому доля работающих предприятий МСБ продолжает сокращаться, отмечают аналитики. По данным "Эвотора", на неделе с 13 по 19 апреля в столице работало 24,7% точек от показателей начала марта, в то время как на второй неделе - 26,9%.

Согласно исследованию, в Санкт-Петербурге число работающих МСБ на третьей неделе самоизоляции выросло всего на 1,7 п. п., до 35,9% от мартовских показателей.

Показатели по стране

В целом по стране в два раза выросло количество работающих салонов красоты - с 8,9% до 19,4%, по сравнению с началом марта. При этом выручка этого сегмента выросла незначительно - с 14,1% до 18,5% от показателей начала марта, подсчитали аналитики.