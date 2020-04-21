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Пандемия коронавируса нового типа

"Одноклассники" запустили витрину онлайн-услуг для поддержки МСБ

Кроме того, соцсеть запустит систему поддержки исполнителей услуг, представленных на витрине, с помощью продвижения в ленте новостей и других разделах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" запустила специальную витрину онлайн-услуг, на которой будут размещены предложения представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"В социальной сети "Одноклассники" появилась витрина онлайн-услуг для поддержки малого бизнеса и исполнителей в период самоизоляции. Сервис объединит исполнителей и предпринимателей, которые могут оказывать услуги дистанционно. Кроме того, соцсеть запустит систему поддержки исполнителей услуг, представленных на витрине, с помощью продвижения в ленте новостей и других разделах соцсети", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что новая витрина станет частью сервиса "Мастера", о тестовом запуске которого "Одноклассники" объявили в конце 2019 года. В условиях карантина и самоизоляции из-за пандемии коронавируса сервис будет переориентирован на онлайн-услуги. На витрине будут представлены исполнители и предприниматели трех категорий: спорт, образование и товары на заказ, в будущем список категорий может быть расширен. На первом этапе на витрину попали исполнители услуг, которые ранее участвовали в публичном тестировании раздела "Мастера".

"Таким образом, сервис поможет предпринимателям и исполнителям получить новых клиентов в это непростое для бизнеса время, а все пользователи смогут быстро найти проверенных специалистов для решения своих потребностей: заказа товаров, организации дистанционного обучения, занятий спортом и других. На странице каждого исполнителя или предпринимателя доступны подробная информация, отзывы и рекомендации, а также возможность связаться с помощью личных сообщений в соцсети или других контактов", - пояснили в компании. 

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