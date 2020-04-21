Бизнес Москвы получит отсрочку по выкупу муниципальной недвижимости на 3,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Объем отсрочки по выкупу муниципальной недвижимости в Москве для пострадавших в период режима повышенной готовности из-за коронавируса предприятий составит 3,6 млрд рублей, сообщила во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Предпринимателям, выкупающим имущество по 159 ФЗ ["Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"], предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате платежей за второй квартал 2020 года сроком до 31 декабря включительно. Общая сумма, на которую предоставляется отсрочка, составит 3,6 млрд рублей", - сказала Минеева в ходе вебинара "#бизнесантивирус", посвященный налоговому праву.

Бизнес-омбудсмен уточнила, что отсрочка коснется 3,3 тыс. предпринимателей Москвы.

Ранее в мэрии Москвы сообщали, что в рамках введенного третьего пакета мер поддержки бизнеса общий объем отсрочки по налогам в столице для пострадавших предприятий составит 9,65 млрд рублей. Ее получат 11,3 тыс. организаций.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.