Корпорация МСП запустила новый лизинговый продукт с гибкими условиями для бизнеса

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) запустила новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие", который предполагает возможность отсрочки платежа и другие гибкие условия для бизнеса, сообщила во вторник пресс-служба корпорации.

"Корпорация МСП запустила новый лизинговый продукт, в рамках которого предусмотрены более гибкие условия для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Минимальная сумма финансирования снижена с 2,5 млн до 500 тыс. рублей, а максимальный срок лизинга увеличен с 60 до 84 месяцев. Для предпринимателей предусмотрены более лояльные условия по обслуживанию: устанавливается индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки, и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платеж", - говорится в сообщении.

Доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемая региональными лизинговыми компаниями, дочерними структурами Корпорации МСП, увеличена с 10% до 25% от стоимости предмета лизинга, уточнили в пресс-службе.

"В непростых условиях особенно важно использовать все возможности и инструменты поддержки бизнеса. Смягчение условий лизингового продукта сделает его более доступным для тех, кто его получает, а также позволит сохранить спрос на оборудование для производителей. Это даст возможность сохранить рабочие места и поддержит производства с высокой добавленной стоимостью", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба корпорации.

Для дополнительной поддержки действующих лизингополучателей, имеющих ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей, региональные лизинговые компании предлагают отсрочки по уплате лизинговых платежей, в полном объеме или в части - на срок от трех до шести месяцев.