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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Калининградской области направят 900 млн рублей на поддержку экономики в пандемию

По словам губернатора Антона Алиханова, введена "отсрочка арендных платежей для застройщиков, которые строят жилье, и много других выплат"

КАЛИНИНГРАД, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области выделили более 900 млн рублей на помощь региональной экономике в период пандемии коронавируса. Об этом губернатор области Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи, прошедшей во вторник в режиме видеосвязи.

"Более 900 млн рублей направляем в соответствии с вашим поручением на план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики", - сказал Алиханов.

Для представителей бизнеса в регионе предоставляют льготные займы под 0,1% годовых для тех, кто пострадал от ограничительных мер, введенных из-за новой инфекции. "Ввели отсрочку арендных платежей для застройщиков, которые строят жилье, и много других выплат, в том числе прямые выплаты для микропредприятий...  до 15 человек", - сказал губернатор, добавив, что в течение двух месяцев в области будут выплачивать дополнительно 5 тыс. рублей к пособию по безработице.

Несмотря на ограничительные меры, в регионе при соблюдении противоинфекционных правил начал работу ряд промышленных предприятий. По словам Алиханова, правительство области уже подготовило план постепенного открытия других секторов экономики, но с его реализацией торопиться не хотят, чтобы не допустить увеличения заболеваемости. "Исходя из ситуации, которая будет развиваться с заболеванием, будем принимать решение об ослаблении этого режима", - отметил он.

По информации регионального штаба, на 21 апреля в области на коронавирус обследовано 12 085 человек, выявлено 144 случая заражения, 42 человека выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением остаются 1 165 человек, в том числе 78 в условиях обсерватора.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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