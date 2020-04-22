Доля занятых онлайн-торговлей бизнесменов в РФ выросла до 50% на фоне пандемии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля малых и средних предприятий (МСП), развивающих электронную коммерцию, на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса выросла с 30% до 50%. Такую оценку привел ТАСС гендиректор федеральной электронной торговой площадки РТС-тендер Владимир Лишенков.

"В России зарегистрировано около 5,9 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом по сферам хозяйственной деятельности наибольшее число занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и бытовых изделий, осуществляют строительные работы. Большинство из них активно пользуются механизмами электронной торговли. С другой стороны, есть ряд сфер деятельности, до которых e-commerce доходит не такими темпами, - сельское, лесное хозяйства, добыча полезных ископаемых, некоторые виды обрабатывающих производств. Таким образом, по нашим данным, в процентном соотношении до пандемии количество предпринимателей, работающих онлайн, составляло порядка 30% от общего числа субъектов МСП, ситуация форс-мажора выступила катализатором для еще 20%", - отметил он.

При этом, по его словам, наиболее активно в онлайн уходят именно продавцы товарных позиций, поскольку выполнение работ и оказание услуг весьма затруднено в период обязательной изоляции. Для предпринимателей, которые переходят в онлайн-торговлю, сегодня открывается возможность участия в закупках малого объема - их порог составляет 600 тыс. рублей, также они отличаются оперативностью заключения контракта и расчета за товары и услуги.

Объем этого рынка оценивается в 1 трлн рублей только по 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), сказал Лишенков. Он прогнозирует дальнейший рост рынка за счет коммерческих закупок и сегментов 223-ФЗ - по этому закону закупки доступны от таких заказчиков, как госкомпании, госкорпорации, автономные учреждения и так далее.

Одной из площадок, где можно осуществлять закупки малого объема, является РТС-маркет. Сервис интегрирован с электронным магазином Московской области, а также с площадками крупнейших госкомпаний - "Ростелеком", "Российские железные дороги", "Почта России".

"С начала 2020 года его посетили более 100 тыс. уникальных пользователей, ежемесячный прирост в среднем составляет от 10% до 20%. Сегодня ежедневно публикуется более 4 тыс. закупок малого объема (44-ФЗ и 223-ФЗ), на одного поставщика может приходиться до сотни релевантных предложений на всей территории России. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - сказал ТАСС руководителя проекта РТС-маркет Андрей Еремин.

О сервисе

Сервис РТС-маркет является одной из точек доступа бизнеса к госзакупкам и закупкам госкомпаний. На нем многие предприниматели работают одновременно и в качестве продавца, и в качестве покупателя, закупая что-то для своих производственных или хозяйственных нужд. Внутри системы есть мессенджер для обсуждения ключевых условий сделки, рассказал руководитель проекта.

Кроме того, РТС-маркет ведет поддержку начинающих предпринимателей. "Сейчас вебинары проходят еженедельно, причем мы начали сегментировать поставщиков по сферам деятельности, так как у закупок в каждой сфере есть своя специфика. Но базовые понятия старта для всех одинаковые, идентичный бизнес-процесс. Благодаря онлайну, особенно в последнее время, обучение пользованию маркетом прошли уже более 4 тыс. представителей среди субъектов малого и среднего бизнеса. В этом году этот показатель планируем довести до более 30 тыс. пользователей", - добавил Еремин.