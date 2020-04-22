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Малому бизнесу Москвы помогли получить кредиты на 5,9 млрд рублей

Чаще всего кредиторами в сделках с фондом выступали Сбербанк, Промсвязьбанк и МСП Банк

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, за первый квартал 2020 года обеспечили поручительства для кредитов на общую сумму в 5,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на руководителя департамента Алексея Фурсина.

"В первом квартале 2020 года столичные предприниматели привлекли у кредиторов более 5,9 млрд рублей под поручительства фонда", - сказал он. Глава департамента отметил, что чаще всего кредиторами в сделках с фондом выступали Сбербанк, Промсвязьбанк и МСП Банк .

В условиях пандемии коронавируса фонд проводит реструктуризацию задолженности с увеличением сроков договоров поручительства до полугода без проведения дополнительного финансового анализа.

"Техническое оформление внесения изменений в договоры поручительств и передача подписанных со стороны фонда договоров будет произведено в первый день окончания карантинных мер", - уточнил Фурсин.

Прием заявок на поручительства ведется в удаленном режиме, уточнили в пресс-службе. При этом в первоочередном порядке рассматриваются заявки на реструктуризацию текущих кредитов, обеспеченных поручительствами.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помогает решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С помощью фонда московские предприниматели получили кредитов и гарантий на общую сумму 170 млрд рублей. Прирост объема полученных с помощью фонда кредитов за 2019 год по сравнению с 2018 годом составил 17%.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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