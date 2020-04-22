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Пандемия коронавируса нового типа

Самозанятые в Ленинградской области начали получать единовременные выплаты в 7 тыс. рублей

Помощь получат те, кто представил декларацию о своих доходах за первый квартал 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области приступило к единовременной выплате 7 тыс. рублей 1,4 тыс. самозанятых жителей региона, задекларировавшим свои доходы за первый квартал 2020 года, в виде поддержки в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай на заседании регионального парламента.

"Стали выплачивать по 7 тыс. рублей из бюджета Ленинградской области самозанятым гражданам, которые задекларировали свои доходы за первый квартал 2020 года. Таких - 1,4 тыс. человек из 7 тыс. зарегистрированных", - сказала Нерушай.

Инструмент прямой финансовой поддержки самозанятых входит в комплекс мер, направленных на оказание помощи региональному бизнесу в период ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В частности, на три месяца введен мораторий на плату арендных платежей по договорам на предоставление областного госимущества и рассрочку на уплату арендных платежей до конца 2020 года для всех предприятий региона. На пять лет освободят от уплаты налога на имущество частных арендодателей коммерческой недвижимости для субъектов малого и среднего бизнеса, которые предоставят скидку арендаторам в размере не менее 50% от ежемесячного платежа на срок не менее трех месяцев. Предусмотрено также снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения по объекту налогообложения "доходы" с 6% до 1% для предприятий в сферах туризма, досуга, общественного питания, бытовых услуг с распространением срока действия с 1 января 2020 года.

Принято решение о снижении стоимости патентов для индивидуальных предпринимателей по перечню наиболее пострадавших сфер и снижении единого налога на вмененный доход на муниципальном уровне. На оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов малого и среднего бизнеса введен мораторий на три месяца по договорам микрозаймов, заключенных государственной микрокредитной компанией Ленинградской области и муниципальными микрокредитными компаниями.

Расходы областного бюджета на осуществление перечисленных мер поддержки Нерушай оценила в 1 млрд рублей без учета потерь по уплате НДФЛ, которые еще не рассчитаны.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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