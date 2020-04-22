Глава ТПП предложил перенести "регуляторную гильотину" на 2022 год

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает необходимым перенести введение "регуляторной гильотины" на один год в связи со сложностью перехода на новые правила на фоне последствий коронавирусной инфекции. Такое мнение глава палаты высказал в среду ТАСС.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Госдума 17 апреля приняла в первом чтении два этих законопроекта.

"Учитывая трудную экономическую ситуацию, с которой был вынужден столкнуться российский бизнес в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, бизнесу и проверяющим органам будет крайне непросто перейти к применению новых правил. Учитывая введенные сейчас государством меры поддержки малого и среднего бизнеса, в частности надзорные каникулы до конца 2020 года, мы предлагаем перенести вступление в силу законопроекта с 2021 на 2022 год", - сказал Катырин.

При этом глава палаты отметил, что по законопроекту "О государственном контроле (надзоре)" сохраняются некоторые замечания, которые "целесообразно устранить ко второму чтению". Так, он предлагает более точно установить формулировки предельной частоты контрольно-надзорных мероприятий - по действующей редакции инспектор может проводить проверочные и иные мероприятия каждые три-семь месяцев.

Кроме того, по мнению Катырина, отдельные мероприятия в законопроекте дублируют друг друга по содержанию. "Это может повлечь осуществление в отношении бизнеса одних и тех же мероприятий под разными наименованиями и, как следствие, рост административной нагрузки", - полагает он.

В некоторой доработке, на его взгляд, нуждается и проект закона "Об обязательных требованиях". "По нему, разрабатываемые обязательные требования на предмет их соответствия требованиям законопроекта предлагается оценивать при помощи правовой экспертизы, осуществляемой Минюстом России. Но нужны и другие механизмы оценки. Мы предлагаем более активно привлекать к процессу оценки бизнес: например, установить обязательное получение положительного заключения со стороны бизнес-объединений, в том числе ТПП", - отметил он.