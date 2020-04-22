{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минеева назвала отсрочку оплаты выкупаемого госимущества важной мерой поддержки МСП Москвы

Отмечается, что до введения меры бизнесмены указывали на сложность оплаты в условиях пандемии как налога на имущество, так и платежей за выкуп помещений

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Беспроцентная отсрочка по оплате платежей для малых и средних предприятий, выкупающих госимущество, стала одной из самых важных мер, включенных в третий антикризисный пакет, принятый правительством Москвы в условиях пандемии. Такое мнение выразила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Считаю одной из самых важных и прорывных мер поддержки в составе третьего пакета антикризисных мер предоставление предпринимателям, выкупающим госимущество по № 159-ФЗ, беспроцентной отсрочки по оплате платежей за II квартал 2020 года сроком до 31 декабря 2020 года включительно", - сказала она.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что уже получила обратную связь по данной мере поддержки от бизнеса - те подтвердили, что правительство Москвы "взяло эту тему на контроль".

В пресс-службе уполномоченного сообщили, что до введения меры предприниматели указывали на сложность оплаты в условиях пандемии как налога на имущество, так и платежей за выкуп помещений.

Меры поддержки

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

Также освобождены от арендной платы организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Позднее в столице был принят второй пакет мер поддержки предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет были внесены дополнения. В числе нововведений - механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

Кроме того, 15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат компенсацию налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года при условии снижения ставок аренды не менее чем на 50%. На конец года перенесут платежи для предпринимателей, заключивших договора выкупа городской недвижимости.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Архангельской области снизили ставку налога по упрощенной системе налогообложения
Эта мера коснется примерно 23 тыс. предпринимателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС