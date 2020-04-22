{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Архангельской области снизили ставку налога по упрощенной системе налогообложения

Эта мера коснется примерно 23 тыс. предпринимателей

ТАСС, 22 апреля. Ставка налога по упрощенной системе налогообложения в Архангельской области будет снижена с 6% до 4%. Соответствующий закон в среду приняло Архангельское областное собрание депутатов.

"Законом снижена ставка налога для предпринимателей с 6% до 4%. Этот режим налогообложения будет действовать два года: в 2020 и 2021 годах. За период с 1 января 2020 года до принятия закона налогоплательщикам будет сделан перерасчет", - сообщила пресс-служба собрания.

По словам председателя комитета областного собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александра Фролова, эта мера коснется около 23 тыс. налогоплательщиков. "Это один из немногих законов, который будет действовать в отношении всех видов предпринимательской деятельности, без ограничений", - приводятся в сообщении его слова.

Ожидается, что выпадающие доходы бюджета в результате применения этой льготы составят 900 млн рублей в 2020 году и 985 млн рублей - в 2021 году. Согласно закону о бюджете Архангельской области, объем его доходов в 2020 году ожидается на уровне 96 млрд рублей, в 2021 году - 98,3 млрд рублей.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Минеева назвала отсрочку оплаты выкупаемого госимущества важной мерой поддержки МСП Москвы
Отмечается, что до введения меры бизнесмены указывали на сложность оплаты в условиях пандемии как налога на имущество, так и платежей за выкуп помещений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС