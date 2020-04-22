В Архангельской области снизили ставку налога по упрощенной системе налогообложения

ТАСС, 22 апреля. Ставка налога по упрощенной системе налогообложения в Архангельской области будет снижена с 6% до 4%. Соответствующий закон в среду приняло Архангельское областное собрание депутатов.

"Законом снижена ставка налога для предпринимателей с 6% до 4%. Этот режим налогообложения будет действовать два года: в 2020 и 2021 годах. За период с 1 января 2020 года до принятия закона налогоплательщикам будет сделан перерасчет", - сообщила пресс-служба собрания.

По словам председателя комитета областного собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александра Фролова, эта мера коснется около 23 тыс. налогоплательщиков. "Это один из немногих законов, который будет действовать в отношении всех видов предпринимательской деятельности, без ограничений", - приводятся в сообщении его слова.

Ожидается, что выпадающие доходы бюджета в результате применения этой льготы составят 900 млн рублей в 2020 году и 985 млн рублей - в 2021 году. Согласно закону о бюджете Архангельской области, объем его доходов в 2020 году ожидается на уровне 96 млрд рублей, в 2021 году - 98,3 млрд рублей.