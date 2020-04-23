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ВЭБ.РФ выдал банкам поручительства на 77,25 млрд рублей в рамках поддержки МСП

Средства пойдут на обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплат

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ выдал поручительства 10 банкам на общую сумму в 77,25 млрд рублей в рамках программы по выдаче беспроцентных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплаты зарплат. Об этом сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на полях конференции межбанковского объединения ШОС.

В частности, накануне ВЭБ.РФ выдал поручительства в пользу четырех банков. Так, поручительство на 2 млрд рублей выдано в пользу Газпромбанка, еще на 750 млн рублей - Россельхозбанку, 500 млн рублей - в пользу Ак Барс банк и 150 млн рублей - в пользу Совкомбанка. Средства пойдут на обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты.

"Правительство сейчас проводит большую работу по поддержке малого предпринимательства в условиях распространения коронавируса. ВЭБ.РФ здесь выступает надежным финансовым партнером и для правительства, и для коммерческих банков. Наша общая задача - минимизировать негативный эффект пандемии для бизнеса, который призвать быть драйвером последующего восстановления экономики. Этот подход сегодня мы обсуждаем с нашими коллегами из банков развития стран ШОС", - добавил Шувалов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.

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