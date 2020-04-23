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СПЧ просит кабмин отменить арендную плату за пользование госимуществом для МСП

Кроме того, предлагается предусмотреть увеличение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионам

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в правительство РФ рекомендации по отмене обязанности выплаты аренды за пользование госимуществом субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается в четверг на сайте Совета.

Рекомендации подготовлены по итогам работы горячей линии на сайте права2020.рф, разъясняющей меры поддержки в связи с распространением коронавируса.

"В качестве общих системных мер Совет рекомендует правительству РФ разработать и принять нормативный правовой акт, предполагающий отмену обязанности по выплате арендной платы за пользование государственным и муниципальным имуществом со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства", - отмечается в материале.

Кроме того, предлагается предусмотреть увеличение объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам РФ и муниципальным образованиям, а также разработать нормативный правовой акт, относящий случаи приостановления работниками трудовых обязанностей из-за применения карантинных мероприятий или режима самоизоляции к случаям "временной нетрудоспособности с оформлением больничного листа и оплатой указанных периодов за счет средств Фонда социального страхования РФ".

Горячая линия по поддержке граждан в условиях пандемии была запущена 31 марта на сайте права2020.рф. На портале собрана информация по объявленным президентом мерам поддержки, учитывающая действующее законодательство, а также разъяснения профильных ведомств.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
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