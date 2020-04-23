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Пандемия коронавируса нового типа

ТПП направила письма главам российских регионов с просьбой поддержать местные СМИ

Сергей Катырин отметил, что сегодня выжить местным газетам и журналам без поддержки со стороны государства практически невозможно

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письма руководителям всех российских регионов с предложением разработать комплекс мер для поддержки местных коммерческих медиа, включая печатные издания, радиоканалы, независимых журналистов-предпринимателей. Об этом говорится в одном из писем, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. Пресс-служба палаты уточнила агентству, что подобные документы "направлены руководителям всех регионов".

"ТПП России просит рассмотреть возможность и дать необходимые поручения по разработке комплексных системных плановых мероприятий действенной поддержки данной сферы предпринимательской деятельности, включая теле-, радио-, интернет, печатные и другие издания, независимых журналистов-предпринимателей, а также СМИ муниципального уровня и районные газеты, которые зачастую являются для жителей российской глубинки единственным традиционным авторитетным источником получения информации", - написал Катырин.

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Он отметил, что в палату поступают многочисленные обращения предпринимателей, руководителей и представителей сфер средств массовой информации и коммуникаций, в том числе регионального уровня. По его словам, они "обращают внимание на бедственное положение дел в отрасли, нерентабельность медиа и коммуникационных бизнес-проектов".

Катырин заметил, что сейчас многие СМИ существуют за счет средств, получаемых от рекламы. "Сегодня рекламный рынок из-за кризиса в сфере малого и среднего бизнеса обрушен, особенно в малых городах и муниципальных районах. Выжить местным газетам и журналам без поддержки со стороны государства сегодня практически невозможно. В малых городах и поселениях продолжают работу только одно-два СМИ. Между тем региональные и муниципальные СМИ ближе к людям и играют важную роль в регионах", - указал он.

Призыв к правительству

Катырин ранее направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести меры поддержки для региональных и муниципальных медиа, потерявших до 90% рекламных доходов на фоне ситуации с коронавирусом.

В частности, он просил обязать глав администраций субъектов федерации не сокращать, а в случае уже проведенных сокращений - восстановить используемые в регионе формы бюджетной поддержки региональных и муниципальных телевещателей. Кроме того, он предлагал применить доступные в соответствии с бюджетным и налоговым кодексами меры в виде временного, на период до сентября 2020 года, снижения ставок по налогам, перечисляемым в региональные и муниципальные бюджеты, для региональных и муниципальных медиа.

Меры поддержки бизнеса

Правительство приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесПандемия коронавируса нового типа
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