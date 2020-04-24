В Приморье обязательная классификация гостиниц и туробъектов стала бесплатной

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Классификация гостиниц и объектов туриндустрии в Приморье стала бесплатной, что важно для представителей отрасли в период вынужденного простоя из-за пандемии коронавируса. Меру поддержки предоставляет центр "Мой бизнес".

Меру поддержки разрабатывали до осложнения эпидемиологической обстановки, однако в период пандемии и отсутствия доходов у представителей туристической сферы такая помощь стала особенно актуальной. Поддержка предпринимателей в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

"В Приморском крае запустили новую меру поддержки для предпринимателей туристической сферы - классификация гостиниц и объектов туриндустрии. Получить услугу можно бесплатно, обратившись в центр "Мой бизнес", - сообщается на сайте центра.

Классификация гостиниц с фондом более 15 номеров является обязательной с января 2020 года. Стать обязательной для всех гостиниц классификация должна с 2021 года. Всего предусмотрено шесть категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд". Цены на работы по классификации варьируются от 40 тыс. рублей за хостел до 50-120 тыс. рублей за гостиницу.

"Понимая, что сейчас для отрасли непростой период, мы приняли решение софинансировать эту процедуру. Чтобы к моменту, когда границы будут открыты и обстановка станет благоприятной, они были готовы к приему гостей и туристов", - сообщила директор Центра поддержки предпринимательства центра "Мой бизнес" Виктория Петрова.

Классификацию объектов туристской индустрии в Приморье может проводить Приморский центр сертификации. При проверке сверяется соответствие здания техническим требованиям, оценивается количество и качество услуг, номерной фонд и квалификация персонала. В итоге предприниматель получает свидетельство о классификации средства размещения полученной категории сроком на три года.

Поддержка МСП

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, предприятия МСП в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% числа работников на 1 апреля. Кроме того, глава государства предложил предоставить им отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.