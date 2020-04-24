Титов: избыточные требования Роспотребнадзора к бизнесу регионов удалось скорректировать

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Избыточные требования территориальных управлений Роспотребнадзора к российским предпринимателям в условиях пандемии коронавируса удалось оперативно скорректировать, сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, проведенной в онлайн-формате, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Были уже изменения, слишком избыточные требования удалось скорректировать. Мы эту [тему] сегодня ведем на уровне регионов. Но мы бы хотели, и об этом просили в письме [главу Роспотребнадзора] Анну Попову, ввести единые стандарты для всех регионов", - сказал он.

На прошлой неделе Титов обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщив об излишне жестких постановлениях региональных управлений ведомства, которые регламентируют меры санитарной безопасности на предприятиях.

Поводом инициировать обращение стало постановление "О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области", которое 7 апреля вынес главный санитарный врач области Дмитрий Козловский. Среди содержащихся в письме требований, по данным пресс-службы Титова, - доставка сотрудников к месту работы исключительно спецавтобусами, принудительное временное отстранение от работы лиц с хроническими заболеваниями, сниженным иммунитетом и беременных, неоднократные осмотры в течение дня работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией, требование к работодателям привлекать свой персонал к дисциплинарной ответственности при нарушении постановления.

Объективная обстановка

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее в апреле отмечала, что эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ неравномерная, поэтому ограничительные меры в регионах должны основываться на объективной обстановке.

Попова отмечала, что тем гражданам, которые вынуждены ходить на работу и находиться в обществе, обязательно следует соблюдать все правила безопасности, в частности, держать руки в чистоте, соблюдать социальную дистанцию минимум полтора метра. Если приходится передвигаться общественным транспортом, должен быть постоянный самоконтроль, сообщала она.