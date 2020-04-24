Титов просит отменить норму об отказе в господдержке торгующим алкоголем рестораторам

С предложением об отмене нормы выступил по видеосвязи председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Он отметил, что рестораторы, которые сейчас не могут пользоваться теми мерами, которые приняты на федеральном и региональном уровне, поскольку являются держателями лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, попросили урегулировать эту проблему.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил за отмену нормы, по которой торгующим алкоголем рестораторам не может предоставляться государственная поддержка. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в формате онлайн.

"Действует норма, по которой предприятия подакцизных отраслей не могут претендовать на меры государственной поддержки. Тем не менее, мне кажется, сегодня надо пересматривать эту норму. И мы будем обращаться [в правительство РФ] с тем, чтобы эту норму как можно быстрее отменили. Рестораторы - одна из наиболее пострадавших отраслей из всех", - отреагировал Титов.

Меры поддержки бизнеса

Правительство приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.