Титов просит отменить норму об отказе в господдержке торгующим алкоголем рестораторам

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил за отмену нормы, по которой торгующим алкоголем рестораторам не может предоставляться государственная поддержка. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в формате онлайн.
С предложением об отмене нормы выступил по видеосвязи председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Он отметил, что рестораторы, которые сейчас не могут пользоваться теми мерами, которые приняты на федеральном и региональном уровне, поскольку являются держателями лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, попросили урегулировать эту проблему.
"Действует норма, по которой предприятия подакцизных отраслей не могут претендовать на меры государственной поддержки. Тем не менее, мне кажется, сегодня надо пересматривать эту норму. И мы будем обращаться [в правительство РФ] с тем, чтобы эту норму как можно быстрее отменили. Рестораторы - одна из наиболее пострадавших отраслей из всех", - отреагировал Титов.
Меры поддержки бизнеса
Правительство приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.
Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.