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В Ленобласти выделят гранты на фермерские проекты

Речь идет о 20 крестьянских хозяйствах, в которых будут выращивать овощи, домашний скот и рыбу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области выделит более 86 млн рублей на 20 проектов начинающих фермеров и семейных ферм. Предприниматели займутся выращиванием зелени, овощей, а также разведением молочного и мясного крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства области.

"В 2020 году на фермерские гранты "Агростартап", "Начинающий фермер", "Семейная ферма" было подано 128 заявок, заочный конкурс документов прошли 90 проектов, комиссия отобрала 20. Общая сумма грантов, распределенных в 2020 году, - 86,1 млн рублей. Семейные фермеры будут выращивать картофель и овощи, разводить молочных коз, кроликов и форель. Начинающие фермеры займутся выращиванием земляники, зелени, овощей, разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, коз, птицы и форели", - говорится в сообщении.

Администрация области обсуждает возможность дополнительного финансирования действующих профильных грантов. Это поможет создавать новые рабочие места и ускорит развитие агропромышленного сектора региона, сообщает пресс-служба со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства региона - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

За время реализации программы с 2012 года гранатовую поддержку получили 280 крестьянских хозяйств, из них 190 начинающих фермеров и 90 семейных ферм. Общая сумма поддержки превысила 1 млрд рублей. Малые хозяйственные предприятия занимают 25% в общем объеме производимой сельскохозяйственной продукции в регионе.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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