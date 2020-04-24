Решетников: поддержка бизнеса в кризисный период сохраняет рабочие места в будущем

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Поддержка бизнеса в текущий кризисный период сохраняет рабочие места в будущем, поэтому противопоставлять бизнес и нанятых в нем сотрудников в распределении государственной поддержи абсолютно неправильно. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Я всем экономически обосновываю и доказываю, что нам выгоднее поддержать бизнес сейчас, чем потом поддерживать, выплачивать пособия по безработице, переучивать людей и трудоустраивать. Именно поэтому было принято решение помогать бизнесу. С пониманием того, что мы сейчас помогаем бизнесу - это мы в будущем сохраняем рабочие места. И это сейчас краеугольный камень экономической политики правительства. Поэтому противопоставлять бизнес и занятых абсолютно неправильно", - сказал он.

Глава Минэкономразвития также прокомментировал меры, предпринятые им ранее в отношении нескольких кредитных организаций. Ранее министр позвонил в два крупнейших банка, чтобы проверить, как выдаются беспроцентные кредиты предпринимателям. "Конечно, постоянно общаемся с предпринимателями и лично, и органы власти прозваниваем, арендаторов. Просто чтобы понять, насколько доходит информация, - сказал он. - Это не вопрос решения точечных вопросов. Когда министр занимается такими вопросами - это неправильно, но это понимание, где мы и что недорабатываем, недообъясняем".

Министр добавил, что власти страны в кризисный период работают в круглосуточном режиме. "Работают все, единая команда, поэтому с любым коллегой, с любым членом правительства, с администрацией президента, с губернатором на постоянной связи, и средства коммуникации, к счастью или сожалению, позволяют работать 24 часа семь дней в неделю", - сказал он.