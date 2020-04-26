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ВТБ выдал предпринимателям более 2 тыс. льготных кредитов на сумму около 10 млрд руб.

Андрей Костин добавил, что банк готов к расширению программы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ выдал субъектам малого и среднего предпринимательства более 2 тыс. льготных кредитов под 0%, их общая сумма составила около 10 млрд рублей. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Между принятием решения и внедрением того или иного продукта есть, конечно, какой-то лаг времени. И на этой неделе мы работали уже по полной, выдано более 2 тыс. кредитов на сумму порядка 10 млрд рублей", - сказал Костин.

Он добавил, что ВТБ готов к расширению программы и выдаче кредитов крупному и среднему бизнесу.

На прошлой неделе Минэкономразвития РФ сообщило, что подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. В числе банков, с которыми подписаны соглашения - Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, "Открытие", банк "Акцепт", Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Также пятью российскими банками по состоянию на 17 апреля одобрено беспроцентных кредитов на 4,6 млрд руб. на поддержку занятости для МСП.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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