Частные зоопарки в России выживают за счет пожертвований и рассчитывают на господдержку

ТАСС, 27 апреля. Частные зоопарки в регионах России из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса, оказались неспособны самостоятельно обеспечивать животных уходом и питанием, поэтому обращаются к жителям за пожертвованиями, просят торговые сети отдавать непригодные для людей продукты и надеются на субсидии от государства, которые уже стали доступны для этой сферы. Об этом рассказали ТАСС эксперты отрасли и владельцы зоопарков по всей стране.

Правительство РФ 18 апреля расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии, включив в него зоопарки. Они отнесены к разделу "Культура, организация досуга и развлечений". Благодаря этим мерам им становятся доступны, в частности, специальные льготные кредиты, также они смогут рассчитывать отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС.

"Теперь эта сфера получит первоочередную адресную поддержку", - сказала ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя включение зоопарков в список пострадавших отраслей. Аппарат столичного бизнес-омбудсмена ранее обращался с этой инициативой к властям города.

По данным Минеевой, сейчас в Москве частные зоопарки находятся под угрозой исчезновения: их количество снизилось с 50 до 20, при этом в них содержится более 1 100 различных видов животных и птиц. "Деятельность зоопарков относится к социально значимым сферам, это часть комфортной и благоустроенной городской среды. Вместе с владельцами частных зоопарков Москвы мы обсуждали необходимые меры поддержки для этой сферы, так как полностью остановить ее деятельность невозможно, так как животные нуждаются в уходе и кормлении. Также среди возможных мер вместе с предпринимателями обсуждалась возможность оказания содействия в субсидировании деятельности зоопарков, а оказание содействия в получении в профильных госучреждениях на безвозмездной основе кормов для животных", - сказала она.

Помощь жителей

Большинству российских зоопарков пока удается сохранять персонал и обеспечивать уход за животными благодаря пожертвованиям местных жителей. Так, крупнейший в Европе питомник львов и других крупных млекопитающих - сафари-парк "Тайган" в Крыму объявил сбор средств в социальных сетях и уже смог получить "несколько миллионов рублей". За счет средств благотворителей персонал, который ухаживает за зверями и обслуживает территорию, не сократился, более того - его планируется увеличить к курортному сезону, рассказал ТАСС владелец парка Олег Зубков.

"Будем стараться работать в обычном режиме", - добавил он, уточнив, что в парке практически ежедневно появляются на свет детеныши животных - так, на прошлой неделе родились четыре амурских тигренка и карликовый осленок. "Но если мы еще месяц будем закрыты, то может начаться бедствие. Кто мне даст ежедневно тонну мяса и три тонны овощей?", - опасается он.

Проблему обеспечения кормами животных владелец "Тайгана" предлагает решить при помощи торговых сетей. "Правительство страны могло бы обязать торговые сети сдавать в зоопарки, в том числе и частные, продукцию, которая непригодна для людей. Сегодня все это уничтожается, сжигается ежедневно в печах десятки тонн продукции - суточный хлеб из супермаркетов, овощи, фрукты, немного заветренное мясо", - считает Зубков.

Первый в России частный зоопарк "Лимпопо" в Нижнем Новгороде также был вынужден обратиться за помощью к местным жителям из-за своего временного закрытия. "Мы не знаем, когда закончится режим самоизоляции, но предполагаем, что нескоро. При этом мы точно знаем, что в коллекции "Лимпопо" насчитывается 1 517 животных, которые ежедневно хотят есть", - отмечается в обращении на официальном сайте зоопарка.

По словам генерального директора нижегородского зоопарка Владимира Герасичкина, после этого призыва удалось собрать деньги, которых хватит на корм для животных. "Переводы были от рубля до 300 тысяч. Май мы проживем нормально, но что будет дальше, пока непонятно", - отметил собеседник агентства.

Помогают люди и Иркутской зоогалерее, которая не работает и не получает доход с конца марта, но вынуждена содержать порядка 400 животных, 70% из которых - спасенные после травмирования в дикой природе, из цирков и недобросовестных зоопарков. "Люди снабжают нас продуктами и финансами практически в полном объеме. Пока плату за свет и прочее мы откладываем, стараемся закупить продукты впрок", - рассказала ТАСС руководитель галереи Людмила Ивушкина.

Котокафе "онлайн" и виртуальные экскурсии

Владельцы некоторых зоопарков придумывают новые форматы общения людей с животными в условиях самоизоляции, самый распространенный - через интернет.

Например, в котокафе "Республика кошек и котов" в Санкт-Петербурге активно используют онлайн-формат: по утрам инструктор по йоге ведет виртуальные занятия вместе с кошками, по вечерам артисты читают сказки в трансляциях, а днем проводят онлайн-экскурсии по Музею кошки, рассказала ТАСС арт-директор заведения Ольга Титович.

Кроме того, в "Республике котов и кошек" животных устраивают на "удаленку": любой желающий может оплатить лот, а взамен посмотреть трансляцию, где кошки бегают в специальном колесе, выполняют разные игровые задания или просто едят. По словам Титович, новые форматы пользуются популярностью, поэтому благотворительных пожертвований пока хватает.

Единственный в Астрахани частный зоопарк "Баба Фрося" после своего закрытия на период пандемии начал проводить онлайн-экскурсии, сказал его владелец Олег Никулика. Однако обеспокоенности финансовым состоянием это не снижает. "В месяц зоопарк "съедает" около 500-600 тыс. рублей, мы уже опустошили кредитные карты. С имеющимися мерами поддержки расходы предпринимателей снижаются до 400 тыс. Но мы не знаем, когда зоопарк откроется для посетителей" - отметил он.

Опасения бизнеса

Некоторые руководители зоопарков полагают, что последствия ситуации с коронавирусом даже после снятия ограничений скажутся на посещаемости зоопарков, снизив ее. "Мы понимаем, что не будет такой посещаемости, и, соответственно, денег за билеты, за счет которых мы живем", - сказал директор "Лимпопо" в Нижнем Новгороде. С ним солидарна владелица курганского частного контактного зоопарка "Зоодворик" Ирина Спивак, которая убеждена, что снижение доходов населения не позволит им полноценно обеспечить свой досуг.

Спивак отметила, что сейчас уже вынуждена рассматривать вариант продажи или дарения всех животных и закрытия бизнеса, если ограничительные меры затянутся и не позволят сезонному зоопарку начать работу вовремя. "Зоопарк - сезонный, и на зимний период животных мне приходится пристраивать на передержку, в это время они содержатся за те средства, которые были получены в период работы ранее. И сейчас из-за ситуации мы не можем открыться, а мне нужно забрать животных с передержки, с людьми рассчитаться, но мне их просто некуда взять из-за неопределенности с датами ограничительных мер", - поделилась она с ТАСС.

В Барнаульском зоопарке, как пояснил ТАСС депутат Заксобрания Алтайского края и директор зоопарка Сергей Писарев, посетителей не принимают уже с 26 марта - работу было решено приостановить еще до введения режима самоизоляции. Как отметил Писарев, пока сотрудникам выплачена зарплата за март и аванс за апрель, но, по его словам, в дальнейшем могут возникнуть проблемы. Чтобы их избежать, он предложил тем, кто входит в администрацию парка, собрать деньги на последующие выплаты зарплаты работникам. В банках региона, по его словам, в кредите на заплату было отказано.