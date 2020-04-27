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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Субсидии будут выплачиваться компаниям из реестра, формируемого Федеральной налоговой службой

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на зарплату сотрудникам малых и средних компаний, признанных наиболее пострадавшими в результате пандемии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте постановления.

Согласно тексту документа, субсидии будут выплачиваться компаниям из реестра, формируемого Федеральной налоговой службой (ФНС). Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются заявление в электронной форме от индивидуального предпринимателя или компании, включенных в реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства, также налоговая и страховая задолженность компании или ИП не должна превышать 3 тыс. рублей, при этом количество работников в марте составляло не менее 90% от штата.

"Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, составляющей 12 130 рублей: на количество работников в марте 2020 года - в отношении организаций; на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей", - отмечается в документе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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