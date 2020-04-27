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Власти Москвы запустили онлайн-интенсив по антикризисному менеджменту для стартапов

В рамках интенсива начинающим предпринимателям или планирующим запуститься в период пандемии будут рассказывать, как преодолеть трудности и открыть прибыльный бизнес

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Онлайн-интенсив по антикризисному менеджменту для начинающих предпринимателей, запущенный Mbm.mos, поможет малым предприятиям Москвы получить нужные компетенции в сфере управления бизнесом в период пандемии. Об этом сообщил в понедельник руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"За время работы "Стартап-школы МБМ" ее выпускниками стали более 5 тыс. человек. В рамках программы мы запустили новый курс, направленный на развитие бизнес-компетенций в сфере менеджмента", - приводит слова Фурсина пресс-служба департамента. Он отметил, что курс может стать "хорошей теоретической базой" для тех, кто планирует открыть свое дело в текущей экономической ситуации.

В пресс-службе предпринимательства и инновационного развития Москвы уточнили, что онлайн-интенсив по антикризисному менеджменту в рамках "Стартап-школы МБМ" был запущен 20 апреля и продлится до конца периода пандемии. Курс делится по потокам - к текущему моменту его прослушал один поток слушателей, и идет набор на второй. В рамках интенсива начинающим предпринимателям или планирующим запуститься в период пандемии будут рассказывать о том, как преодолеть текущие трудности и открыть прибыльный бизнес.

Mbm.mos - проект госучреждения "Малый бизнес Москвы", призванный оказывать предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку.

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