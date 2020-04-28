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Проект КоАП предусмотрит штраф за несоблюдение объема закупок у малого и среднего бизнеса

Размер штрафа может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Проект будущего Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) введет штрафы за несоблюдение госкомпаниями требований по объему закупок у малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сводке по итогам общественного обсуждения проекта КоАП, который изучил корреспондент ТАСС.

В новом КоАП впервые вводится статья об ответственности за "осуществление годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере менее размера, предусмотренного законодательством РФ" (ч. 11 ст. 28.8 проекта КоАП). Она предусматривает для должностных лиц штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как пояснили в Минюсте, "совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 11 статьи 28.8 законопроекта, является нарушением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В статье 7 закона о закупках, напомнили в Минюсте, прямо говорится, что за нарушение требований закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (объемы закупок у малого и среднего бизнеса определяются постановлением правительства РФ) виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством России.

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