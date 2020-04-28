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Глава "Опоры России" заявил, что малый бизнес выплатил сотрудникам зарплаты за март

При этом Александр Калинин отметил, что максимальное снижение выручки отмечается у магазинов непродовольственной розницы, парикмахерских, ивент-индустрии, отелей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники почти всех российских компаний, относящихся к категории малого бизнеса, получили свои зарплаты в марте 2020 года. Об этом сообщил глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин на пленарном заседании международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

"Было много опасений относительно того, насколько бизнес будет социально ответственным. У нас есть данные банков, так вот: малый бизнес в основной своей массе зарплату за март полностью выплатил, невзирая на то, что произошли драматические снижения выручки", - сказал он.

Калинин отметил, что максимальное снижение выручки отмечается у магазинов непродовольственной розницы, парикмахерских, ивент-индустрии, отелей.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии", организованный правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики и Агентством стратегических инициатив. В форуме принимают участие спикеры из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

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