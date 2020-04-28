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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Ростовской области предложил распространить меры поддержки бизнеса на самозанятых

По мнению Василия Голубева, это позволит избежать возвращения самозанятых в теневую экономику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник предложил распространить меры прямой поддержки малого и среднего бизнеса на самозанятых граждан.

"Актуальная проблема, которая касается 23 пилотных регионов РФ, - это поддержка самозанятых. В донском регионе мы оцениваем их количество в 12,5 тысячи и считаем важным рассмотреть на федеральном уровне этот вопрос, чтобы не допустить их возврат в теневую экономику. Предлагается распространить на самозанятых меры федеральной поддержки по прямым выплатам", - сказал Голубев на совещании по вопросу обеспечения устойчивости экономики, которое в режиме видеоконференции под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил поддержать малый и средний бизнес, пострадавший из-за пандемии коронавируса, направив в апреле и мае безвозмездные выплаты на зарплату сотрудникам при условии сохранения 90% занятости. Объем поддержки рассчитают с учетом численности работников на 1 апреля исходя из размера МРОТ (12 130 рублей в месяц) на одного сотрудника.

24 апреля депутаты Законодательного собрания Ростовской области утвердили новые ставки региональных налогов, в среднем вдвое снизив нагрузку на бизнес. Внесение изменений в областной закон о региональных налогах стало частью плана по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции, который был утвержден губернатором 2 апреля.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 778 случаев заражения, 49 человек выздоровели, 2 человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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