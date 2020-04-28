Титов предложил увеличить государственные выплаты бизнесу на зарплаты до двух МРОТ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, предназначенной на выплаты зарплат сотрудникам, должен быть увеличен вдвое - до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Такое мнение высказал во вторник уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пленарном заседании международного онлайн-форума "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии".

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц (на уровне одного МРОТ) на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

"Мы считаем, что выплачиваться должны деньги для сотрудников предприятий в большем объеме - два МРОТ. Это тот необходимый минимум, который обеспечит их нормальную жизнь. Но при этом выплачивать их только тем людям, зарплаты которых были меньше пяти МРОТ", - сказал Титов.

Он пояснил, что у тех, кто получал в докризисный период пять МРОТ и более, "есть возможность обеспечить себя дальше". Титов подчеркнул, что меры финансовой поддержки должны быть "целенаправленными и выверенными".

Международный онлайн-форум "Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии" организован правительством Республики Башкортостан совместно с Высшей школой экономики и Агентством стратегических инициатив. В форуме принимают участие спикеры из 25 стран, среди них продюсер Люк Бессон, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт, американский физик Митио Каку, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. В программе мероприятия предусмотрено 10 секций и два пленарных совещания.

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.