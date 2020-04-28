Рабочая группа Госдумы обсудит меры поддержки субъектов МСП в сельском хозяйстве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по поддержке МСП в сфере сельского хозяйства при комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства обсудит 29 апреля актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса в отрасли сельского хозяйства. Об этом ТАСС сообщил руководитель рабочей группы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ). Мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

"Сейчас сельхозпроизводителей почти не слышно: многие полностью погружены в начинающуюся посевную, не до коронавируса людям. Но понятно, что по сельскому хозяйству кризис и эпидемия ударят и ударят очень сильно. Можно ждать падения спроса и валовой выручки, как следствие многие окажутся на грани банкротства. Поэтому нужно действовать на опережение, разрабатывать меры поддержки уже сейчас. От сельхозпроизводителей зависит очень много, нельзя их бросать один на один с кризисом", - отметил депутат.

В заседании примут участие представители Минсельхоза, профсоюза работников АПК, Корпорация МСП, профильные эксперты и участники рынка. В ходе обсуждения участники сформулируют предложения и передадут их в комиссию по МСП, которая была недавно создана при Госдуме, пояснил Щапов.