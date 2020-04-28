Минеева считает, что льготы для МСП нужно сохранить до выхода на прежние показатели

"Режим выхода из карантина должен быть поэтапным. Утвержденные льготы надо убирать только после того, как бизнес выйдет на приемлемые показатели по обороту, объему выручки и клиентскому потоку", - сказала она ТАСС.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Все государственные и региональные льготы и субсидии для малого и среднего бизнеса на время пандемии коронавируса стоит сохранить до того момента, пока субъекты МСП не приблизятся к прежним показателям по обороту, выручке и потоку клиентов, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Бизнес-омбудсмен также выдвинула идею развития национальной сетевой площадки (маркетплейса) с высокой доступностью для субъектов малого и среднего предпринимательства. По ее словам, в текущих условиях подобная поддержка поможет усилить импортозамещение.

Она также предложила расширить субсидии для российских экспортеров по онлайн-продвижению, чтобы те могли вывести свою продукцию на зарубежные маркетплейсы после пандемии коронавируса, если "у предпринимателей окажется недостаточно средств" для этого.

Меры поддержки бизнеса в Москве

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций сфер культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной видов деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В соответствии с ним расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Это кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на уплату процентов по ранее взятым кредитам до 6% годовых. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.