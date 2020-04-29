Власти КБР внесли изменения в закон в сфере налогообложения

НАЛЬЧИК, 29 апреля. /ТАСС/. Парламент Кабардино-Балкарии (КБР) внес изменения в законодательство в сфере налогообложения, согласно которому представителей МСП освободили от имущественного налога, налоги на доходы уменьшили до 1%, стоимость патентов снизили до одного рубля. Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты региона в сфере налогообложения внесены в среду на заседании парламента региона.

Изменения будут действовать в течение 2020 года в отношении представителей малого и среднего предпринимательства в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Проект закона КБР о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики в сфере налогообложения подготовлен в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики, социальной стабильности КБР в условиях распространения новой коороновирусной инфекции, который утвержден главой КБР Казбеком Коковым 6 апреля 2020 года", - сообщила и. о. министра финансов КБР Елена Лисун, представляя документ.

Предлагается установить в период с 1 января 2020 год по 31 декабря 2020 года пониженные налоговые ставки по категориям налогоплательщиков применяющих упрощенную систему налогообложения, которые включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также занятых в сферах деятельности наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается правительством КБР, пояснила она. "Устанавливаются следующие ставки: 1% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и 5% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы уменьшенные на величину расходов. Также предлагается в течение всего 2020 года установить ставку на налог на имуществе в размере 0% в отношение недвижимого имущества организации", - уточнила она, добавив, что стоимость патенте для таких предпринимателей в текущем году составит 1 рубль.

По ее словам потери республиканского бюджета ожидаются в размере 98 млн рублей. Изменения коснутся 899 налогоплательщиков региона, которые обеспечивают работой две тыс. человек.

У депутатов к чиновнику вопросов не возникло, документ принят ими окончательно сразу в двух чтениях.