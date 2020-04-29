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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье втрое снизят ставки по упрощенной системе налогообложения для бизнесменов

Снижение налоговой нагрузки должно поддержать 6,5 тыс. предпринимателей региона в условиях пандемии

ТАСС, 29 апреля. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края в двух чтениях приняли закон о снижении втрое ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом сообщается в среду на сайте краевого парламента.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля поручил правительству начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за распространения коронавируса. Глава государства также сообщил о новых мерах поддержки бизнеса - строительной отрасли и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"Ставки по УСН для предпринимателей Забайкалья снижены втрое. Депутатский корпус поддержал предпринимателей региона единогласным решением: законопроект был принят сразу в двух чтениях. Эта мера позволит поддержать 6,5 тыс. предпринимателей Забайкалья", - говорится в сообщении.

Документ был разработан Министерством экономического развития края. Его цель - снизить налоговую нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших из-за коронавирусной инфекции. На налоговые льготы могут рассчитывать автоперевозчики, представители туристического и гостиничного бизнеса, сферы культуры, организаций досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительных учреждений и ряда других отраслей.

"Для забайкальских предпринимателей мы предлагаем снизить ставки по упрощенной системе налогообложения - по доходам с 6% до 2%, и по методу оплаты доходы минус расходы с 15% до 5%, - приводятся слова главы Минэкономразвития Забайкалья Александра Бардалеева. - Выпадающие доходы в 2020 году составят 217,2 млн рублей".

Ранее региональные власти предусмотрели отсрочку налоговых платежей по основным видам налогов, доходы от которых поступают в региональный бюджет, а также арендные каникулы для предпринимателей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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