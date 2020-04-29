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Компании из сферы спорта сократили выплату зарплат на 33% в период изоляции

Кроме того, 35% организаций совсем не платят своим сотрудникам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники компаний из сферы спорта, отдыха и развлечений больше всего пострадали от снижения зарплат из-за введения карантина. В период изоляции компании, согласно данным секторов, сократили фонд оплаты труда на 33%. Об этом рассказал вице-президент Сбербанка Станислав Карташов, опираясь на аналитические материалы банка в марте - апреле.

Согласно предоставленным данным, снижение объемов фонда оплаты труда корпоративных клиентов МСП (предприятий малого и среднего бизнеса) Сбербанка в сфере спорта, отдыха и развлечений, составило 33%. Кроме того, 35% организаций не платят своим сотрудникам совсем, 49% платят меньше, 16% выплачивают зарплату не в полном объеме.

Еще два наиболее пострадавших сектора - общепит и гостиничный бизнес, сократили ФОТ на 24%. 18% организаций в сфере предоставления продуктов питания не платят своим сотрудникам совсем, 68% платят меньше, 15% платят зарплату не в полном объеме.

В гостиничном бизнесе 10% организаций не платят своим сотрудникам совсем, 75% платят меньше, 15% - частично.

Также отмечается, что около 57% компаний из сферы аренды и лизинга перестали выплачивать зарплаты сотрудникам при том, что общий объем ФОТ этих компаний снизился только на 17%.

В целом, среди корпоративных клиентов Сбербанка, расходы на персонал сократились на 4%, основное падение произошло в сегменте микро-клиентов. "Предприятия с численностью 100 человек и выше практически не сокращали заработную плату. Сокращение идет в основном там, где малая занятость, до пятнадцати человек", - пояснил Станислав Карташов добавив, что, по предположениям, крупные организации продолжали выплачивать зарплаты практически без изменений, так как обладают неким "запасом прочности".

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