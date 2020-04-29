Предпринимателям в Вологодской области снизили ставки по налогам на 2020 год

ВОЛОГДА, 29 апреля. /ТАСС/. Депутаты Вологодского заксобрания приняли в среду законы о снижении ставок налога по упрощенной системе в три раза, налога на имущество - в два раза. Объем финансовых льгот, предоставленных малому и среднему бизнесу, составит более 500 млн рублей, сообщил по итогам голосования спикер областного парламента Андрей Луценко.

"В настоящее время в Вологодской области в перечне пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции значится более трех тысяч организаций и свыше 10,5 тыс. предпринимателей. Согласно принятым законам, с 1 января 2020 года в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе и в два раза - ставка налога на имущество для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. Объем финансовых льгот составит порядка 500 млн рублей", - привела слова Луценко пресс-служба областного парламента.

По словам спикера, пострадавшими от пандемии признаны 38 отраслей - предприятия общепита, транспортные компании, организации, оказывающие развлекательные, социальные и бытовые услуги, розничная торговля непродовольственными товарами. Для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, ставка по объекту "Доходы минус расходы" снижена с 15% до 5%, по объекту "Доходы" - с 6% до 2%. При этом предприятия обязаны сохранить 90% персонала и выплачивать зарплату каждому сотруднику ежемесячно с апреля по декабрь в сумме не менее МРОТ (12130 рублей с учетом районного коэффициента).

Кроме того, в два раза снижены ставки налога на имущество для предпринимателей и предприятий пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые работают по упрощенной системе налогообложения или платят единый налог на вмененный доход. Для городских округов и административных центров районов ставка снижена с 1% до 0,5%, для сельской местности - с 0,4% до 0,2%.

Как отметил спикер, принятые законы позволят минимизировать экономические потери из-за пандемии и сохранить рабочие места жителям. По данным правительства области, в регионе насчитывается 54 тыс. малых и средних предприятий, в том числе более 27 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этом секторе экономики занято 163 тыс. человек или более 30% от общего числа работающих.