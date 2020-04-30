Объем мер поддержки МСП в Якутии составляет в общем около 1,4 млрд рублей

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Объем мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Якутии составляет около 1,4 млрд рублей без учета федеральной помощи, сообщил ТАСС в четверг глава региона Айсен Николаев.

"Что касается поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, то хочу отметить, что наша республика является одним из первых регионов в стране, который в оперативном порядке принял ряд мер по поддержке предпринимательства. Общий объем мер поддержки в денежном выражении составляет около 1,3 млрд рублей без учета федеральных решений", - сообщил Николаев. Помимо того, в апреле были приняты дополнительные меры по поддержке МСП в размере 91 млн рублей, добавил Николаев.

В дополнительные меры вошло субсидирование на конкурсной основе. Субсидии коснулись части затрат субъектов МСП по привлеченным кредитам и лизинговым платежам, а также по договорам аренды коммерческой недвижимости. Субсидирование включило в себя также части затрат по переходу на дистанционный способ работы, на открытие интернет-магазина или сайта и расходов на оплату коммунальных услуг и арендных платежей для индивидуальных предпринимателей, которые являются инвалидами, одинокими и (или) многодетными родителями.

На данный момент для предпринимателей определен механизм получения отсрочки по налоговым платежам, снижению арендной платы до уровня оплачиваемых коммунальных услуг, предоставления кредитных каникул. Принято решение о докапитализации Фонда развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) для оказания дополнительных мер поддержки субъектам малого предпринимательства. "Введен мораторий на оплату основного долга и процентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые уже являются заемщиками фонда. Предоставление поддержки из средств фонда планируется для покрытия кассового разрыва у предпринимателей на выплату заработной платы, налогов, аренды", - отметил Николаев.

По состоянию на 10 апреля количество субъектов МСП на территории Якутии превышает 39,5 тыс. единиц. По оценочным данным, из них приостановили свою деятельность 30%, или 11 368 организаций.