{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем мер поддержки МСП в Якутии составляет в общем около 1,4 млрд рублей

Для предпринимателей определили механизм получения отсрочки по налоговым платежам и предоставления кредитных каникул

ЯКУТСК, 30 апреля. /ТАСС/. Объем мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Якутии составляет около 1,4 млрд рублей без учета федеральной помощи, сообщил ТАСС в четверг глава региона Айсен Николаев.

"Что касается поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса, то хочу отметить, что наша республика является одним из первых регионов в стране, который в оперативном порядке принял ряд мер по поддержке предпринимательства. Общий объем мер поддержки в денежном выражении составляет около 1,3 млрд рублей без учета федеральных решений", - сообщил Николаев. Помимо того, в апреле были приняты дополнительные меры по поддержке МСП в размере 91 млн рублей, добавил Николаев.

В дополнительные меры вошло субсидирование на конкурсной основе. Субсидии коснулись части затрат субъектов МСП по привлеченным кредитам и лизинговым платежам, а также по договорам аренды коммерческой недвижимости. Субсидирование включило в себя также части затрат по переходу на дистанционный способ работы, на открытие интернет-магазина или сайта и расходов на оплату коммунальных услуг и арендных платежей для индивидуальных предпринимателей, которые являются инвалидами, одинокими и (или) многодетными родителями.

На данный момент для предпринимателей определен механизм получения отсрочки по налоговым платежам, снижению арендной платы до уровня оплачиваемых коммунальных услуг, предоставления кредитных каникул. Принято решение о докапитализации Фонда развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) для оказания дополнительных мер поддержки субъектам малого предпринимательства. "Введен мораторий на оплату основного долга и процентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые уже являются заемщиками фонда. Предоставление поддержки из средств фонда планируется для покрытия кассового разрыва у предпринимателей на выплату заработной платы, налогов, аренды", - отметил Николаев.

По состоянию на 10 апреля количество субъектов МСП на территории Якутии превышает 39,5 тыс. единиц. По оценочным данным, из них приостановили свою деятельность 30%, или 11 368 организаций.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
"Большая четверка" бизнес-объединений подготовит меры по восстановлению экономики России
Работа над комплексным документом должна завершиться до конца недели, сообщил глава ТПП Сергей Катырин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС