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В КЧР банки выдали восемь беспроцентных займов субъектам МСП

В общей сложности предпринимателям республики перечислено 13 млн рублей на зарплату сотрудникам

ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Восемь беспроцентных займов выданы субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Карачаево-Черкесии в рамках поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса, сообщил в четверг ТАСС зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам парламента КЧР Сапарби Эркенов.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

"Следует сказать, что уже на сегодняшний в Карачаево-Черкесии в рамках антикризисной госпрограммы банковскими организациями выдано восемь беспроцентных займов. В общей сложности предпринимателям республики перечислено 13 млн рублей на зарплату сотрудникам. На рассмотрении находятся еще семь заявок на общую сумму 14 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Эркенов подчеркнул, что прямую безвозмездную помощь от государства компаниям малого и среднего бизнеса в объеме 12 130 рублей на сотрудника необходимо рассматривать в комплексе со всеми другими федеральными и региональными мерами поддержки малого и среднего бизнеса, которые, по его словам, в совокупности позволят большей части предприятий продержаться в такой непростой период времени для всей экономики страны. Он напомнил, что на региональном уровне в Карачаево-Черкесии утвержден перечень первоочередных мер поддержки, среди которых в том числе освобождение от уплаты транспортного налога до конца текущего года организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых регулярными пассажирскими перевозками. Кроме того, для предпринимателей, арендующих государственную или муниципальную собственность, предусмотрена отсрочка арендных платежей на период действия режима повышенной готовности.

О мерах поддержки МСП в регионе

В КЧР указом главы республики Рашида Темрезова был утвержден перечень первоочередных мер поддержки субъектов МСП, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции. В частности, для предпринимателей Карачаево-Черкесии на период с 18 марта до 1 мая 2020 года приостановлено проведение плановых проверок, от уплаты транспортного налога до конца текущего года освобождены организации и индивидуальные предприниматели, занятые регулярными пассажирскими перевозками. Кроме того, для предпринимателей-заемщиков АУ КЧР "Микрокредитная компания" предусмотрена реструктуризация задолженности и графика платежей по микрозаймам, отсрочка на погашение основного долга и снижение процентной ставки до 3% по микрозаймам и договорам.

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса, многократно снижена норма накопления твердых коммунальных отходов.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияМалый и средний бизнесСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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