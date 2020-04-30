Более 174 млн рублей направят в КБР на развитие предпринимательства в 2020 году

НАЛЬЧИК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят более 174 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в регионе в 2020 году по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Минэкономразвития региона со ссылкой на материалы заседания президиума Совета при главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи.

"Как рассказал министр экономического развития КБР Борис Рахаев финансовое обеспечение национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2020 году составляет 174,2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 172,4 млн рублей, республиканский бюджет - 1,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время заключены дополнительные соглашения между Минэкономразвития России и правительством КБР о предоставлении субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в республике. "Министерством экономического развития КБР заключены соглашения о предоставлении субсидий организациям, являющимися объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляется перечисление средств", - отмечено в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства региона Хасана Сижажева, с 6 по 27 мая 2020 года запланирован прием документов от крестьянских (фермерских) хозяйств республики на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов "Агростартап".

В рамках реализации указанного нацпроекта в КБР в текущем году планируется расширить доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. "Предполагается доведение количества субъектов МСП, получивших микрозаймы до 268 единиц, количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку до 573 единиц, а число экспортно-ориентированных субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки должно составить 11 единиц", - резюмировали в ведомстве.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.