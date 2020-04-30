Власти Москвы одобрили субсидии для малого и среднего бизнеса на более чем 15 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комиссия при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы одобрила 14 заявок на получение субсидий для малого и среднего бизнеса на общую сумму более 15 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба департамента.

"Отраслевая комиссия при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы 30 апреля одобрила 14 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Общая сумма выплат по ним составит более 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении, среди подавших заявки на этой неделе большое количество представителей салонов красоты.

"Бьюти-индустрия оказалась в числе наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. Они смогут использовать денежные средства, которые получат от города, для выплаты зарплат персоналу и сохранения своего бизнеса", - приводит его слова пресс-служба.

К настоящему моменту департамент утвердил 13 видов субсидий, по 12 из которых уже началась заявочная компания.

Меры поддержки бизнеса в Москве

Из-за ситуации с распространением коронавируса в столице был введен ряд ограничений. До 1 мая в Москве нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. На этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также до 1 мая для посещения закрыты более 50 столичных парков, усадеб и других общественных территорий. Власти Москвы в связи с этим ввели ряд мер поддержки бизнеса.

Меры первого пакета включают продление до 31 декабря срока уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.

Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций сфер культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной видов деятельности.

Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. Согласно ему, отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу распространена на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.

Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания (с 15 апреля - включены помещения для размещения гостиниц). Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.

15 апреля правительство Москвы утвердило третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В соответствии с ним расширился список отраслей, которые могут получить отсрочки до конца 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу. Это кинотеатры, гостиницы и санатории, организаторы выставок и конференций, образовательные центры. Кроме того, малый и средний бизнес независимо от вида деятельности получит субсидии от городского бюджета на уплату процентов по ранее взятым кредитам до 6% годовых. По новым стабилизационным кредитам, которые брались для текущей деятельности, субсидии будут покрывать ставку до 8% годовых.