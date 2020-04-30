Власти Москвы определили список банков для выдачи льготных кредитов МСП

"Правительство Москвы определило 12 банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Кредитные организации из списка получат субсидии для компенсации 6% ставки по ранее выданным займам и 8% ставки - по новым кредитам", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило список из 12 банков, которые будут выдавать льготные кредиты для малого и среднего бизнеса столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как отметил глава департамента Алексей Фурсин, с учетом субсидий правительства Москвы, ставка по новым займам для малого и среднего бизнеса составит около 3-7% годовых.

"Ставка по оформленным до 15 апреля кредитам будет пересчитана автоматически по заявлению предпринимателя. Процедура потребует минимум усилий со стороны заемщиков. Мы договорились об этом со всеми банками-участниками программы", - приводит его слова пресс-служба департамента.

В этот список вошли Сбербанк, Банк ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Банк "Финансовая корпорация Открытие", Совкомбанк, Райффайзенбанк, МСП Банк, банк "Возрождение", банк "Зенит" и банк "Интеза".

Субсидирование кредитных организаций вошло в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса столицы, который был утвержден правительством Москвы 15 апреля. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности правительство города будет субсидировать ставку до 8%.