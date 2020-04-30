Бизнес-объединения РФ рассчитывают, что их 68 мер используют для "посткризисного" плана

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Большая четверка" бизнес-объединений, в которую входят "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей, рассчитывает, что их пакет из 68 инициатив будет использован при подготовке общенационального плана нормализации деловой жизни. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава ТПП Сергей Катырин.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер поддержки бизнеса и граждан, а также приступить к разработке общенационального плана восстановления экономики на период после эпидемии. Бизнес-объединения в четверг направили председателю правительства Михаилу Мишустину совместный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, предложения по восстановлению деловой активности после пандемии коронавируса и инициативы посткризисного развития экономики.

"Мы рассчитываем, что наши предложения будут использованы при подготовке по инициативе главы государства общенационального плана нормализации деловой жизни, восстановления занятости и доходов граждан, роста экономики", - сказал Катырин.

Он отметил, что в документе особое внимание уделено малому и среднему бизнесу. "Бизнес-сообщество считает необходимым, в частности, изменить подходы к регулируемому тарифообразованию в пользу малых производственных компаний, предусмотрев стабильность формулы тарифа. Кроме того, повысить предельный размер дохода, позволяющего применять упрощенную систему налогообложения - до 300 млн рублей. Также предлагаем в два раза поднять порог отнесения хозяйствующих субъектов к категории микро, малого и среднего предпринимательства как по численности сотрудников, так и по обороту компании", - пояснил глава палаты.

Всего, как сообщил глава предпринимательского объединения, разработанные и предложенные правительству меры поддержки, содержат 68 позиций.

Меры поддержки бизнеса

В начале апреля "большая четверка" бизнес-объединений уже направила письмо Мишустину с антикризисными предложениями по поддержке бизнеса. В нем предлагалось ввести субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом. Также в числе мер были названы освобождение компаний от уплаты налоговых платежей, а также субсидирование платежей за аренду, лизинг, кредиты. На время вынужденного простоя объединения предложили выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ, освободив от уплаты фиксированных взносов.

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.