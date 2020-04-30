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Удмуртский фонд развития предпринимательства докапитализиируют на 200 млн рублей

Как сообщил первый вице-премьер региона Александр Свинин, льготные кредиты начнут выдавать уже в мае

ИЖЕВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии докапитализируют на 200 млн рублей республиканский фонд развития предпринимательства, сообщил в четверг во время прямого эфира на своей странице в Instagram первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"[Глава республики] Александр Владимирович Бречалов принял решение о том, что будет докапитализирован республиканской фонд развития предпринимательства на сумму более 200 млн рублей для выдачи льготных микрозаймов малому бизнесу республики", - сказал Свинин. По его словам, льготные кредиты начнут выдавать уже в мае.

Ранее власти Удмуртии сообщали, что изменили условия предоставления новых микрозаймов субъектам МСП в республиканском фонде развития предпринимательства, снизив процентную ставку до 6-8% годовых. Эта мера вошла в один из перечень региональных мер поддержки для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Удмуртский фонд развития предпринимательства работает с 1995 года. Микрокредитная компания осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма микрофинансирования за счет целевых средств субсидий федерального и регионального бюджетов, а также за счет чистой прибыли, направляемой на цели микрофинансирования.

Теги
РоссияУдмуртия
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