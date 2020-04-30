Власти Москвы заключили первый договор с банком по новым льготным кредитам для МСП

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы заключил первый договор с банком по реализации программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса в рамках третьего пакета антикризисных мер. Договор был заключен со Сбербанком, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"30 апреля руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников подписали соглашение о реализации программы субсидирования льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) столицы", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента Алексей Фурсин, слова которого приводит пресс-служба, в рамках сотрудничества власти Москвы совместно с банком смогут предоставить максимальному количеству компаний возможность получить льготные кредиты, а также преодолеть временные трудности и "создать задел" для восстановления бизнеса после снятия ограничений.

Ранее он сообщал, что ставка по новым займам для малого и среднего бизнеса поставит около 3-7% годовых. Всего столичное правительство утвердило список из 12 банков, которые будут выдавать льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. В их число также вошли "Банк ВТБ", "Росбанк", Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Банк "Финансовая Корпорация Открытие", Совкомбанк, Райффайзенбанк, МСП Банк, Банк "Возрождение", Банк "Зенит" и "Банк Интеза".

Субсидирование кредитных организаций вошло в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса столицы, который был утвержден правительством Москвы 15 апреля. По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. По новым "стабилизационным" кредитам на финансирование текущей деятельности правительство города будет субсидировать ставку до 8%. Сбербанком уже одобрены кредиты на сумму более 200 млн рублей по этим двум программам субсидирования.