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ФНС запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу

Размер субсидии рассчитывается из количества работников за месяц, умноженного на размер МРОТ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"С сегодняшнего дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших (из-за пандемии - прим. ТАСС) отраслях, могут подать заявление на получение субсидий. Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или по почте", - говорится в сообщении.

В ФНС подчеркнули, что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на размер МРОТ (12 130 руб.). При этом, по данным ФНС, при расчете субсидии для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 руб. в месяц.

"По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия)", - пояснили в ФНС.

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было подано заявление.

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