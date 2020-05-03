В Москве одобрили первую заявку на предоставление гранта по экспортным контрактам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Отраслевая комиссия при департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы одобрила первую заявку на предоставление гранта или так называемого экспортного кешбэка от властей города в размере 10% от экспортной выручки. Получателем кешбэка стала компания, занимающаяся производством дисковых керамических фильтров для обогащения руды при добыче полезных ископаемых, сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"Размер гранта, или так называемого экспортного кешбэка, для компании составит 10 миллионов рублей. Предприятие получит денежные средства в ближайшее время и сможет направить их на любые цели. Это первая заявка по новому виду поддержки столичных экспортеров. Специалисты продолжат рассматривать поступающие документы и выносить по ним решения", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Отмечается, что специалисты департамента уже рассмотрели и одобрили в общей сумме 13 заявок на предоставление субсидий для компенсации экспортных затрат, среди которых девять заявок - на компенсацию расходов на транспортировку товаров за рубеж, две - на подтверждение соответствия товаров и еще две - на сертификацию систем менеджмента. Подать заявку на получение субсидии или гранта для экспортеров можно до 1 июня 2020 года.

31 марта столичное правительство утвердило второй пакет мер поддержки бизнеса, в том числе для экспортных компаний. В него вошли компенсации затрат малого и среднего бизнеса на экспорт результатов интеллектуального труда, разработку дизайна и интерфейса в IT-сфере, подготовку технической, тендерной, конкурсной документации и лицензионных соглашений, а также других операций, необходимых для выхода на международный рынок.