Москва выставила на аукционы 150 помещений для малого бизнеса по льготной ставке

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать по льготной ставке 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от 1 тыс. рублей за квадратный метр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победители аукционов смогут взять помещения в аренду на 10 лет с возможностью продления договора. Объекты расположены в разных округах Москвы. Как уточнил заммэра столицы Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении, ставка аренды для помещений, расположенных на первых этажах зданий и выше, составляет 4750 рублей за 1 кв. м, а для подвальных помещений - 1 тыс. рублей за 1 кв. м. Площадь помещений варьируется от 5 до 1 тыс. кв. м, организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

"Помимо уже выставленных объектов, для малого и среднего бизнеса в ближайшее время для реализации на торгах будут переданы дополнительно 198 нежилых помещений по льготной ставке аренды. Новый пул объектов уже включен в перечень имущества, предназначенного для передачи исключительно субъектам малого и среднего бизнеса. Всего же до конца года на специализированные торги для малого бизнеса будет выставлено более 550 помещений различной площади", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.