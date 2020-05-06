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Пандемия коронавируса нового типа

Забайкалье получит 6,6 млн рублей для выдачи микрозаймов МСП, пострадавшим от пандемии

В частности, средства получат предприниматели из отраслей розничной торговли непродовольственными товарами, автоперевозок и гостиничного бизнеса

ТАСС, 6 мая. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Забайкальского края, чей бизнес пострадал во время пандемии, получат возможность оформить льготные микрозаймы. Для этого региону выделят из федерального бюджета 6,6 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил целый ряд мер поддержки экономики в условиях пандемии. В конце апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что дополнительные меры поддержки будут оказаны малому и среднему бизнесу из пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, что представителям МСП будет легче получить льготные микрозаймы, а также реструктурировать свои долги. Для этого регионам на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций выделено 2 млрд рублей.

"6,6 млн рублей из федерального бюджета поступит в Забайкальский край для помощи малому и среднему бизнесу, пострадавшему в период пандемии. Эти средства направят на выплату микрозаймов", - сообщили в министерстве.

Как пояснила начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития региона Наталья Белова, речь идет о возвратных средствах для бизнеса. "На освоение этой суммы будет проводиться конкурс, и та региональная микрофинансовая организация, которая его выиграет, и будет выдавать микрозаймы", - приводят слова Беловой.

Рассчитывать на микрозаймы смогут те предприниматели, чей бизнес вошел в перечень отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса. Это розничная торговля непродовольственными товарами, автоперевозки, гостиничный бизнес, турагентства и предприятия сферы туризма, общественное питание, бытовые услуги, творческая деятельность в области искусства и развлечений, спорта, отдыха, дополнительное образование.

В настоящее время в Забайкалье действуют такие меры поддержки бизнеса, как 30% субсидия на оплату услуг ЖКХ, субсидия 50% первоначального взноса по лизингу при создании более семи рабочих мест. Снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения с 6% до 2%, и с 15% до 5% по доходам минус расходы, действует отсрочка платежей ресурсоснабжающими организациями на два месяца.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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