Завод по переработке металлосодержащих отходов получил кредит на 50 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МСП банк (дочерняя структура Корпорации МСП) выдал кредит на 50 млн рублей волгоградской компании "Рэдмэджик", занимающейся переработкой отходов кабельной продукции и производством медных и алюминиевых гранул. Об этом сообщила в среду пресс-служба Корпорации МСП, которая обеспечила гарантии для кредита.

"Волгоградской компании "Рэдмэджик", выпускающей медную и алюминиевую крошку, открыта кредитная линия на сумму 50 млн рублей в МСП банке при обеспечении в виде гарантии Корпорации МСП на сумму 25 млн рублей. Финансирование предоставлено по ставке 8,25% годовых на три года в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП", - говорится в сообщении.

Заемные средства будут направлены на приобретение дополнительного сырья, материалов и компонентов для увеличения загрузки производственных мощностей и выпуска продукции. Общая стоимость проекта - 150 млн рублей.

Производство компании было запущено в 2018 году. Сейчас у нее есть собственный "ЭкоТехноПарк" площадью более 15 тыс. кв. м. Ежемесячно производственный комплекс предприятия перерабатывает более 1,5 тыс. тонн отходов, содержащих металлы. Рост перерабатывающего производства снизит негативное воздействие металлических отходов на окружающую среду в регионе.