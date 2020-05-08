На Чукотке первые предприниматели взяли антикризисный микрозайм

АНАДЫРЬ, 8 мая. /ТАСС/. Первые пять предпринимателей Чукотки воспользовались микрозаймом, разработанным специально для бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил директор АНО "Микрокредитная компания Чукотского автономного округа" Алексей Федичкин.

"В конце марта микрокредитная компания ввела новый продукт "Антикризис" для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей бизнеса. Данным видом микрозайма со льготной ставкой 1% годовых воспользовались первые пять предпринимателей, оказывающие услуги в сфере общепита, медицины, в сфере красоты и организации спортивного досуга. Дополнительными мерами поддержки бизнеса в период пандемии стали решения об отсрочке по платежам на полгода в случае снижения выручки клиента и о сокращении перечня документов, необходимых для получения микрозайма", - рассказал Федичкин.

Он добавил, что в связи с увеличением финансовой нагрузки для пополнения фондов компании выделено дополнительно 24 млн рублей из федерального и окружного бюджета.

Микрокредитная компания Чукотского автономного округа создана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в целях улучшения ситуации с доступностью кредитных ресурсов и оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов субъектам МСП. В 2020 году компания предоставила 15 микрозаймов на общую сумму более 31 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.