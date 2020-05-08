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Пандемия коронавируса нового типа

Выручка малого и среднего бизнеса в России в апреле упала на 54%

Согласно данным компании "Эвотор" сильнее всего пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Выручка российских малых и средних предприятий в апреле текущего года упала на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в IT-компании "Эвотор", которая использовала для анализа данные своих онлайн-касс - более 650 тыс. устройств по всей России.

"В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте - торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Значительное снижение оборотов на фоне пандемии в этих сегментах началось уже в марте", - отмечает "Эвотор".

Уточняется, что выручка фитнес-центров упала в апреле на 90%, магазинов одежды - на 88%, обуви - на 87%, салонов красоты - на 85%, стоматологий - на 72%. Турагентства "просели" в апреле на 89%, а мини-гостиницы - на 72%. Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота, оптики - 72%, магазины цветов - 65%, ювелирные магазины - 52%. Выручка столовых в апреле уменьшилась на 65%, пекарен - на 43%. Оборот магазинов электроники снизился на 52%, магазинов стройматериалов - на 51%, хозяйственных магазинов - на 38%, магазинов канцтоваров - на 42%, зоомагазинов - на 36%.

"Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30%, специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных) - на 16%, алкомаркетов - на 16%, табачных киосков - на 29%", - отметили в компании.

Как сообщил генеральный директор "Эвотора" Андрей Романенко, от пандемии пострадали практически все сегменты малого бизнеса. Он напомнил, что сейчас список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД.

Ситуация в Москве

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В Москве из-за более жестких ограничительных мер торговый оборот малого бизнеса сократился в апреле на 79% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Эвотор". Выручка несетевых супер- и минимаркетов оказалась в апреле этого года ниже на 75%, чем в прошлом году, пивных магазинов - на 40%, алкомаркетов - на 30%.

Оборот фитнес-центров упал на 97%, магазинов обуви - на 97%, одежды - на 93%, салонов красоты - на 92%, турагентств и столовых - на 89%, оптик и магазинов цветов - на 86%, мини-гостиниц и ювелирных магазинов - на 84%, стоматологий - на 82%, табачных киосков - на 80%, специализированных продуктовых лавок - на 67%, зоомагазинов - на 63%, магазинов электроники и хозяйственных - на 60%, несетевых аптек - на 53%.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

В конце апреля Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и росту экономики. Как подчеркнул президент, речь идет о программе, которая призвана не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные изменения российской экономики с учетом новой реальности.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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