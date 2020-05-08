Выручка малого и среднего бизнеса в России в апреле упала на 54%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Выручка российских малых и средних предприятий в апреле текущего года упала на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу журналистам в IT-компании "Эвотор", которая использовала для анализа данные своих онлайн-касс - более 650 тыс. устройств по всей России.

"В апреле оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Снижение покупательского спроса началось еще в марте - торговые точки потеряли 10% от своей прошлогодней выручки. Наиболее сильно пострадал сегмент торговли непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг. Значительное снижение оборотов на фоне пандемии в этих сегментах началось уже в марте", - отмечает "Эвотор".

Уточняется, что выручка фитнес-центров упала в апреле на 90%, магазинов одежды - на 88%, обуви - на 87%, салонов красоты - на 85%, стоматологий - на 72%. Турагентства "просели" в апреле на 89%, а мини-гостиницы - на 72%. Магазины домашнего текстиля не досчитались в апреле 77% своего прошлогоднего оборота, оптики - 72%, магазины цветов - 65%, ювелирные магазины - 52%. Выручка столовых в апреле уменьшилась на 65%, пекарен - на 43%. Оборот магазинов электроники снизился на 52%, магазинов стройматериалов - на 51%, хозяйственных магазинов - на 38%, магазинов канцтоваров - на 42%, зоомагазинов - на 36%.

"Потребительское поведение россиян стало более экономным и в покупках товаров повседневного спроса. В апреле обороты несетевых супер- и минимаркетов уменьшились на 30%, специализированных продуктовых лавок (овощных, мясных) - на 16%, алкомаркетов - на 16%, табачных киосков - на 29%", - отметили в компании.

Как сообщил генеральный директор "Эвотора" Андрей Романенко, от пандемии пострадали практически все сегменты малого бизнеса. Он напомнил, что сейчас список пострадавших отраслей составляется на основе кодов ОКВЭД.

Ситуация в Москве