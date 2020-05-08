Более 24 тыс. клиентов Промсвязьбанка из бизнеса могут получить субсидию на расчетный счет

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 24 тыс. индивидуальных предпринимателей и представителей компаний, которые являются клиентами Промсвязьбанка, могут получить безвозмездную финансовую помощь Федеральной налоговой службы (ФНС) России на свой расчетный счет в банке. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Госпрограмма предоставления субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая предприниматели в личном кабинете налогоплательщика могут выбрать расчетный счет для зачисления средств.

"Более 24 тыс. представителей бизнеса - клиентов Промсвязьбанка - могут получить безвозмездную финансовую помощь ФНС России на расчетный счет в банке. Счет можно открыть удаленно без визита в офис. Методические рекомендации помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС. Сотрудники банка также проконсультируют о процедуре зачисления субсидии на расчетный счет клиента", - сказали в пресс-службе.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо подать заявление в ФНС о перечислении средств на открытый расчетный счет в Промсвязьбанке. После проверки информации ФНС проинформирует заявителя, направив уведомление о решении в личный кабинет налогоплательщика.

"Промсвязьбанк, как один из ведущих банков на рынке малого и среднего бизнеса, поддерживает инициативу правительства, направленную на помощь предприятиям пострадавших отраслей. Мы понимаем, что сегодня вопросы поддержки бизнеса наиболее актуальны для клиентов, поэтому разработали ряд решений, которые помогут ответить на актуальны вопросы и сэкономить время клиентов", - сказал руководитель дирекции среднего и малого бизнеса банка Александр Чернощекин, слова которого приводит пресс-служба.